Источник рассказал о сроках подготовки напавших на Махачкалу и Дербент боевиков

Shot: напавшие на Махачкалу и Дербент боевики планировали теракты около месяца

Боевики, напавшие на Махачкалу и Дербент, готовили теракты около месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, террористы занимались подготовкой с середины мая. В день нападений они координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек. Кроме того, настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников был первой и конкретной целью боевиков. Его фото было закреплено в чате.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России установил личности террористов, напавших на синагоги и церкви в Дагестане. На данный момент ликвидированы пять боевиков.

Вечером 23 июня вооруженные боевики одновременно совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте они напали на православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы и находились около 40 прихожан. Террористы начали вести хаотичную стрельбу, из-за чего не выжили настоятель храма Николай Котельников и охранник. Кроме того, террористы атаковали и местную синагогу — они подожгли ее, огонь охватил все здание. В Махачкале примерно в то же время террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, близ которой в православном храме забаррикадировались 19 прихожан.

По последним данным, число жертв нападения террористов в Дагестане выросло до 20 человек.