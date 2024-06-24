Проигравшая в финале турнира WTA россиянка дебютировала в топ-20 мирового рейтинга

Российская теннисистка Анна Калинская дебютировала в топ-20 рейтинга WTA

Россиянка Анна Калинская дебютировала в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка поднялась на семь позиций и заняла 17-ю строчку. Выше Калинской в мировом рейтинге располагаются две ее соотечественницы — Дарья Касаткина и Людмила Самсонова. Они находятся на 14-й и 15-й строчках соответственно. Первой ракеткой мира остается представительница Польши Ига Швентек.

Ранее Калинская проиграла американке Джессике Пегуле в финале турнира WTA в Берлине. Встреча продлилась три сета.

Ранее первая ракетка мира среди мужчин, итальянец Яник Синнер, рассказал об отношениях с Калинской. Спортсмен заявил, что не любит распространяться о своей личной жизни, однако подтвердил роман с 25-летней россиянкой.