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02:06, 24 июня 2024Россия

Раскрыты масштабы «пожара века» после атаки по вертолету во время мятежа ЧВК «Вагнер»

«Лента.ру»: в Воронеже назвали 12 часами ада последствия мятежа ЧВК «Вагнер»
СюжетПожар в Воронеже

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Пожар на нефтебазе в Воронеже, который начался после попадания туда ракеты бойцов ЧВК «Вагнер» в день мятежа Евгения Пригожина, тушили 12 часов. Их пожарные назвали «12 часами ада». Масштабы возгорания, произошедшего 24 июня 2023 года, раскрыл в разговоре с «Лентой.ру» пожарный Алексей, который участвовал в его ликвидации.

«Это был пожар века. 12 часов в аду», — сказал Алексей. Он был одним из 297 пожарных, которые принимали участие в борьбе с огнем.

Пожар произошел после того, как в резервуар с 5000 тоннами топлива попала ракета мятежников, которую выпустили по военному вертолету из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Вертолет успел отстрелять тепловые ловушки, из-за чего снаряд сменил курс и попал в нефтебазу. Местные рассказали, что окрестности стали похожи на зону боевых действий и возникла паника.

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Пожар был такой силы, что пену сносило горячей волной, а вода испарялась налету, рассказал пожарный Алексей. Также не удавалось тушить возгорание и с подъемника. Пожарным пришлось работать лафетными стволами — приспособлениями, которые используются для подачи большого напора огнетушащего средства.

Кроме того, пожарные были вынуждены охлаждать водой и соседние резервуары с топливом, а также пожарные машины, которые перегревались. Теплоотражающие костюмы приходили в негодность, часть из тех, кто тушил «пожар века», получили тепловые удары, однако продолжили бороться с огнем до ночи.

Как развивались события в день мятежа Пригожина

Мятеж Пригожина произошел 23-24 июня 2023 года. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в ударах по тыловому лагерю ЧВК и опубликовал якобы подтверждающую это видеозапись. Вместе с колоннами наемников он поздно вечером выдвинулся в сторону Москвы. На этом фоне в Москве, Подмосковье и в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Мятежники за день прошли сотни километров — они заняли Ростов-на-Дону и находящийся там штаб Южного военного округа (ЮВО), а затем двинулись к столице по трассе М-4 «Дон» через Воронежскую и Липецкую области, но не доехали до Москвы 200 километров.

Подразделения «Вагнера» остановились после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Сам Пригожин подчеркивал, что за время мятежа ЧВК «не пролила ни одной капли крови» своих бойцов, а мятеж прекратил в момент, когда «кровь могла пролиться».

После мятежа Пригожин по договоренности с Лукашенко уехал в Белоруссию, куда также направилась часть бойцов ЧВК. С главой «Вагнера» спустя пять дней после мятежа провел встречу и Владимир Путин. Глава государства предложил вагнеровцам варианты трудостройства, но Пригожин отказался.

23 августа 2023 года — спустя два месяца после мятежа — самолет, на котором находился Пригожин и высшее руководство «Вагнера», потерпел катастрофу. Борт летел из Москвы в Санкт-Петербург и разбился в Тверской области. Никто из находившихся на борту бизнес-джета не выжил. Накануне крушения Пригожин записал видео из Африки, в котором заявил, что ЧВК «Вагнер» работает на этом континенте.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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