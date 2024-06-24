Россиянка рассказала о бое с ЧВК «Вагнер» в день мятежа Пригожина и взрыве в ее доме

В воронежском селе Елизаветовка во время мятежа Пригожина произошел взрыв

Во время мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года в селе Елизаветовка в Воронежской области, через которое мятежники шли в сторону Москвы, завязался бой с вагнеровцами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала местная жительница Вера Ситнявская, в чей дом попал неустановленный снаряд.

Женщина услышала звуки боя и грохот в районе четырех часов утра. Один из взрывов прогремел у нее на крыше — тяжелые ранения получила сторожевая собака россиянки, находившаяся в вольере. Спасти ее не удалось.

«Свисты, бабахи, стрельба... Потом, взрыв у нас крыше. Видимо, был прилет и все кругом посекло осколками», — вспоминает Ситнявская. Она и ее отец не пострадали. Местные до сих пор не знают, кто и откуда в тот день стрелял, но слышали, что в окрестностях села произошел бой, в ходе которого вагнеровцы сбили вертолет. Но эта информация не подтверждена — официально известно о сбитых самолете и вертолете, но это произошло в другом месте, предположительно — в небе над Воронежем.

Колонны «Вагнера» в день мятежа проезжали через Елизаветовку в сторону трассы, которая соединяет Воронежскую область с Тамбовской. Кроме того, колонны ЧВК двигались в сторону столицы и по платному участку трассы «Дон», который находится близ Елизаветовки — там их также видели местные жители.

По официальным данным, когда по району возле села Елизаветовка проходила колонна вагнеровцев, 19 домов получили повреждения. Как уточнял глава Павловского района Максим Янцов, здания пострадали в результате перестрелки.

Пригожин объявил о вооруженном мятеже 23 июня и приступил к активным действиям 24 июня. Он обвинил Минобороны России в ударах армии по тылу «Вагнера». Утром 24 июня подразделения ЧВК заняли здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, после чего основные силы двинулись в сторону Москвы. На этом фоне в Москве, Подмосковье и в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Президент России Владимир Путин назвал предателями организаторов мятежа.

Колонны Пригожина не дошли до Москвы 200 километров и остановились после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

После мятежа Пригожин по договоренности с Лукашенко уехал в Белоруссию, куда также впоследствии направилась часть бойцов ЧВК. С главой «Вагнера» спустя пять дней после мятежа провел встречу Владимир Путин. Он предложил представителям военной компании несколько вариантов трудоустройства, в том числе службу под руководством одного из руководителей «Вагнера» Андрея Трошева. Пригожин с таким вариантом, по словам Путина, не согласился.

Спустя два месяца после мятежа самолет Пригожина, который летел из Москвы в Санкт-Петербург, разбился. На борту бизнес-джета Embraer, упавшего в Тверской области, находился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.