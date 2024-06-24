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16:10, 24 июня 2024Бывший СССР

Суд в Молдавии обязал епископа выплатить более 1000 долларов за дискриминацию ЛГБТ

Суд в Молдавии обязал епископа выплатить более 1000 долларов представителям ЛГБТ
Маркелл

Маркелл. Кадр: T S N Moldova / YouTube

Суд Кишинева в Молдавии обязал епископа Бельц и Фалешт Маркелла выплатить по 10 тысяч леев (около 98 тысяч рублей) двум представителям ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) за дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, передает РИА Новости.

12 июня 2022 года епископ выступал с проповедью в преддверии ЛГБТ-марша, где призывал верующих собраться и помешать проведению мероприятия.

«Самые бессовестные грешники, содомиты, хотят устроить свой позорный парад в нашем городе. Во имя сохранения чистоты наших душ и душ наших детей, я призываю вас собраться на Соборной площади, чтобы противостоять этому бесстыдству», — заявил тогда священник.

Он добавил, что в день проведения марша никто не должен бездействовать или станет соучастником этого события.

Ранее стало известно, что в Казахстане рассмотрят петицию против пропаганды ЛГБТ. Соответствующая петиция собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения. Согласно закону правительство должно в течение 40 дней рассмотреть обращение граждан, если оно собрало 50 и более тысяч подписей на официальном портале E-Petition.kz.

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      Валентин Карант
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