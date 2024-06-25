Англия и Словения сыграли вничью на Евро-2024

Сборные Англии и Словении сыграли вничью на Евро-2024 — 0:0

В заключительном третьем туре группового этапа Евро-2024 сборные Англии и Словении сыграли вничью. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне и завершилась со счетом 0:0. Благодаря этому результату англичане сохранили за собой первую строчку в таблице группы C.

В параллельном матче сербы и датчане также сыграли вничью 0:0. Таким образом, сборная Англии вышла в плей-офф Евро с первого места в группе, путевку в следующую стадию получила и финишировавшая второй Дания. Третье место осталось за словенцами, они также попали в плей-офф. Сербы замкнули квартет и завершили выступление на турнире.

Ранее 25 июня были сыграны матчи группы D: французы и поляки завершили встречу вничью, а австрийцы победили голландцев со счетом 3:2. Сборные Австрии, Франции и Нидерландов вышли в плей-офф, а Польша завершила выступление на Евро-2024.

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Действующими чемпионами континента являются итальянцы.