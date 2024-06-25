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20:40, 25 июня 2024Мир

ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении в союз. Это может занять годы

В Евросоюзе начались переговоры о вступлении Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) начались длительные переговоры о вступлении Украины в объединение. Об этом во вторник, 25 июня, проинформировали представители Совета Европы.

«Киев начал длительный процесс переговоров о вступлении в Евросоюз. В Люксембурге открылось первое заседание Межправительственной конференции ЕС — Украина», — говорится в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал начало переговоров по присоединению к ЕС историческим событием. На своей странице в соцсети X политик заявил, что его страна «есть и всегда будет частью единой Европы».

Фото: Daina Le Lardic / Reuters

Основной этап переговоров о членстве Украины в ЕС начнется не раньше 2025 года

Несмотря на то, что официальной датой начала переговоров о членстве Киева в ЕС является 25 июня 2024 года, основной этап переговорного процесса начнется не раньше 2025 года.

«Чиновники ЕС ожидают, что предметные переговоры начнутся под председательством Польши в блоке, которое начнется 1 января», — сообщили в Financial Times.

Фото: Eric Vidal / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

До следующего года украинской стороне предстоит изучить и принять ряд реформ, а также значительно изменить свое законодательство. Помимо этого, препятствием на пути к быстрому вступлению в объединение для Украины станет председательство в Совете ЕС Венгрии, которое начнется уже 1 июля. Следующей после Будапешта в графике председательства идет Варшава, которая будет наделена соответствующими полномочиями 1 января 2025 года. Лишь с ее приходом предметные обсуждения членства Украины в ЕС получат необходимую поддержку.

Украина может попасть в ЕС в обход других стран-кандидатов

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что короткого пути для присоединения к ЕС не существует. Комментируя начало переговоров о членстве Украины в объединении, политик заметила, что после вступления в ЕС для страны откроются новые возможности.

Они знают, что их путь будет трудным и требовательным. Переговоры о присоединении призваны подготовить кандидатов к обязанностям членства. Вот почему для этого нет короткого пути

Урсула фон дер Ляйенглава Еврокомиссии

В данный момент статусом кандидата в ЕС обладают девять стран — Турция, Черногория, Сербия, Албания, Северная Македония, Украина, Молдавия, Грузия, а также Босния и Герцеговина.

Одновременное начало переговоров не может быть гарантией того, что страны станут членами сообщества в одно время. Пример Украины стал беспрецедентным — страна значительно обогнала по скорости получения статуса кандидата остальные государства. Так, Киев подал заявку 28 февраля 2022 года, а уже 23 июня того же года Евросовет предоставил Киеву соответствующий статус.

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При этом Турция, которая подала заявку на членство в блоке в 1987 году, смогла получить статус кандидата лишь спустя 12 лет, в 1999 году. Первые переговоры по вступлению страны в организацию были назначены Евросоветом на 3 октября 2005 года, однако они прошли неудачно. В 2017 году Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой переговоры о членстве Анкары объявили приостановленными до тех пор, пока руководство страны не внесет необходимые поправки в конституцию. В 2023 году Европарламент предложил завершить переговоры по членству страны в ЕС.

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      Наталья Анисеева
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