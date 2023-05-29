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03:38, 29 мая 2023Мир

В Европарламенте призвали завершить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Евродепутат Вебер: ни ЕС, ни сама Турция больше не хотят вступления страны в объединение

Фото: Osman Orsal / Reuters

Во вступлении Турции в Евросоюз (ЕС) больше никто не заинтересован, включая Анкару. Об этом заявил глава фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер, передает ТАСС.

«Последние годы показали, что тесное партнерство важно, но полноправного членства Турции в ЕС никто больше не хочет», — отметил он. В связи с этим, по мнению евродепутата, необходимо завершить переговоры о членстве государства в объединении, поскольку это скорее служит препятствием, чем способствует развитию отношений между сторонами.

При этом, подчеркнул он, Евросоюз нуждается во взаимодействии с Турцией по вопросу Украины, миграции и экономики. Кроме того, Вебер также призвал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно поддержать вступление Швеции в НАТО.

Ранее турецкий президент заявил, что его страна уже на протяжении 52 лет ждет у дверей Евросоюза. Он пообещал, что Анкара даст ответ, «когда придет время».

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    Марина Совина
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