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11:37, 11 ноября 2022Мир

Эрдоган заявил о страдавшей 52 года у дверей Евросоюза Турции

Эрдоган заявил, что Турция 52 года ждет у дверей Евросоюза и даст своевременный ответ

Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна уже 52 года ждет у дверей Евросоюза и готова дать необходимый ответ, когда придет время. Слова политика, сказанные в ходе церемонии награждения Высшим орденом Тюркского мира, приводит РИА Новости.

«Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Все еще продолжают делать одно и то же», — отметил турецкий лидер, пообещав, что Анкара даст ответ, «когда придет время».

Агентство указывает, что Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (который тогда назывался ЕЭС) в 1963 году, а в 1987-м — официально заявила о желании стать членом союза. Тем не менее переговоры о принятии Анкары в ЕС начались только в 2005 году, причем процесс неоднократно прерывался из-за разногласий сторон.

Ранее Эрдоган призвал Запад не поддерживать инициативы Греции, которые, по его словам, выдвигаются «под предлогом европейского единства и солидарности».

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Варвара Кошечкина
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