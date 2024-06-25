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05:54, 25 июня 2024Спорт

Семья Шумахера пожаловалась на шантаж

В Германии задержали подозреваемых в попытке шантажа семьи Михаэля Шумахера

Фото: Aly Song / Reuters

В Германии задержаны двое мужчин, подозреваемые в попытке шантажа семьи пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Об этом сообщает Sky News.

Родственники гонщика рассказали, что на них вышли вымогатели и потребовали несколько миллионов евро. В противном случае они грозились выложить в сеть некие файлы о семье Шумахера. Чтобы доказать реальность угроз, они поделились с семьей несколькими документами.

Шантажистов поймали на парковке супермаркета в центре города Грос-Герау. Ими оказались мужчины в возрасте 53 и 30 лет из города Вупперталь. Выяснилось, что они проходили испытательный срок по другому делу. Злоумышленникам грозит штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах в декабре 2013-го. В результате инцидента спортсмен впал в кому. Гонщик восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера. Ральф Шумахер признал, что, несмотря на новые возможности в медицине, его брат не сможет жить полноценной жизнью.

В апреле 2023-го немецкий журнал Die Aktuelle, входящий в медиагруппу Funke, опубликовал интервью с автогонщиком. На первой полосе была размещена фотография с подписью «Михаэль Шумахер, первое интервью!». Позднее выяснилось, что интервью было сгенерировано нейросетью. Родственники Шумахера подали на издание в суд, а главного редактора журнала Анне Хоффманн уволили.

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      Марина Совина
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