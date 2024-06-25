Сербские фанаты устроили столкновения с полицией на Евро-2024

Фанаты сборной Сербии устроили столкновения с полицией перед матчем с Данией

Фанаты сборной Сербии устроили столкновения с полицией перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2024 с командой Дании. Об этом сообщает telegraf.rs.

Стычка болельщиков с полицией произошла в Мюнхене, который примет матч группы C. Отмечается, что сербские фанаты пели песни и жгли файеры, чем и привлекли внимание полиции. Затем они стали скандировать оскорбительные кричалки в адрес правоохранителей.

Фанаты начали бросать в полицейских бутылки, те применили перцовые баллончики. Один из правонарушителей был задержан, но другие болельщики смогли его освободить. Сообщается, что в данный момент полиция контролирует ситуацию.

Встреча сборных Сербии и Дании состоится 25 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Для продолжения борьбы на Евро-2024 сербам нужна победа.

22 июня в районе Бранденбургских ворот Берлине польские фанаты устроили беспорядки. Поляки закидывали полицейских камнями и бутылками, те в ответ применили силу. В результате нескольких болельщиков арестовали.