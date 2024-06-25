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16:42, 25 июня 2024Интернет и СМИ

Стали известны сроки результатов исследования на рак у Отара Кушанашвили

Пятый канал: результаты биопсии Кушанашвили будут известны в конце недели
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стало известно, когда появятся результаты исследования на наличие рака у телеведущего Отара Кушанашвили. О сроках стало известно Пятому каналу.

Источник из близкого окружения телеведущего заявил, что во время операции у ведущего взяли фрагмент ткани, чтобы определить наличие рака. По его словам, результаты биопсии будут известны к концу недели.

Он также подтвердил информацию о том, что Кушанашвили находится в реанимации.

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Ранее стало известно, что после перенесенной операции телеведущий не может говорить. Сообщалось, что Кушанашвили общается при помощи взгляда, когда выходит из медикаментозного сна.

20 июня стало известно, что телеведущего экстренно прооперировали. Кушанашвили сам обратился в медучреждение за помощью. Врачи диагностировали у него острую кишечную непроходимость и сопутствующие патологии. Позднее его друг Владимир Полупанов сообщил, что у ведущего обнаружили рак. Однако племянница Кушанашвили не подтвердила эту информацию.

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      Мария Большакова
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