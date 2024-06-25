Стали известны подробности о состоянии Отара Кушанашвили

Shot: телеведущий Отар Кушанашвили не может говорить после операции

Известный телеведущий Отар Кушанашвили не может говорить после перенесенной операции. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Источник издания из ближайшего окружения журналиста рассказал, что Кушанашвили не может говорить после операции. По его словам, ведущий периодически выходит из медикаментозного сна и общается взглядом. Собеседник издания также отметил, что состояние журналиста стабильное, в больнице он лежит в отдельной палате.

Ранее стало известно, что Кушанашвили находился в реанимации без сознания после того, как на некоторое время он приходил в себя.

До этого друг журналиста Владимир Полупанов рассказал, что Кушанашвили прооперировали. Он также рассказал, что его состояние было стабильным.

20 июня стало известно, что Кушанашвили провели экстренную операцию. Сообщалось, что он сам обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у ведущего острую кишечную непроходимость, а также сопутствующие патологии. Позднее Полупанов сообщил, что медики нашли у ведущего злокачественную опухоль.