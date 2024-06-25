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09:42, 25 июня 2024Спорт

WBO сняла санкции с российских боксеров

WBO сняла санкции с российских боксеров, вернув их в рейтинги организации

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Всемирная боксерская организация (WBO) сняла санкции с представителей России. Об этом сообщили ТАСС в организации.

Теперь россияне возвращены в рейтинги WBO. Этой возможности они были лишены в 2022 году, после начала спецоперации на Украине.

Обладателем чемпионского пояса WBO в полутяжелом весе является россиянин Артур Бетербиев. Ранее санкции с российских боксеров сняла Международная федерация бокса (IBF).

Ранее стало известно, что Берербиев проведет бой с соотечественником Дмитрием Биволом 12 октября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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      Алексей Гусев
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