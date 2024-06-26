Исполнительница популярного в сети хита попросила миллионы за корпоратив

Mash: спевшая «Матушка» Куртукова подняла гонорар до 2,2 миллиона рублей

Российская певица Татьяна Куртукова, получившая известность в сети после исполнения хита «Матушка», подняла свой гонорар. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Теперь стоимость выступления исполнительницы на корпопативе составляет 2,2 миллиона рублей. За эту сумму Куртукова готова исполнить хит два раза — в начале и в конце праздника, в остальное время певица будет выступать с песнями в жанре русского фолка и народными произведениями.

По данным канала, официальный райдер Куртуковой еще не готов, однако известно, что артистка просит организаторов мероприятий предоставить ей личный автомобиль бизнес-класса марки Mercedes-Benz, BMW, Genesis или ZEEKR 009, а команде — микроавтобус.

В гримерке исполнительница хочет видеть диваны, стулья и зеркало, а также батарею и кондиционер. Из еды там должны стоять фрукты, чай и лимон.

Ранее сообщалось, что певица Нюша возобновила выступления на корпоративах после развода и выхода из декрета. Отмечалось, что стоимость ее выступления не изменилась с 2018 года и составляет три миллиона рублей.