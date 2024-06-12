Раскрыт райдер певицы Нюши

Shot: певица Нюша готова выступить на корпоративе за три миллиона рублей

Нюша возобновила выступления на корпоративах после развода и выхода из декрета, пишет Shot. По данным Telegram-канала, стоимость выступления певицы не изменилась с 2018 года и составляет три миллиона рублей.

Также речь может идти о скидке за оплату выступления в 2,5 процента, говорится в материале.

Кроме того, журналисты раскрыли, что в райдере поп-звезды указаны определенные виды алкоголя (либо коньяк, либо виски с выдержкой не менее 18 лет), а продукты ее команда закупает самостоятельно за предоставленные заказчиками суточные.

В начале мая Нюша объявила о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон. Говоря о причинах расставания исполнительница отметила, что для нее «важно, чтобы отношения имели определенную яркость», а неправильное поведение заключалось в том, что в моменте она «не была собой».

По словам Нюши, они с Сивовым еще не рассказали детям о разрыве. Исполнительница уточнила, что планирует сообщить им новость позже в игровой форме.