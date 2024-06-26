В России ответили на обвинения Армении в сдаче Карабаха Азербайджану

Депутат Затулин обвинил Армению в фальсификации истории из-за слов о Карабахе

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил о фальсификации истории руководством Армении из-за слов о Карабахе. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на прозвучавшие в адрес России обвинения в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану.

Ранее с соответствующим заявлением выступил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. «Россия пришла, отняла у нас Карабах, вернула Азербайджану», — сказал он.

По словам депутата, Григорян — один из главных сподвижников премьер-министра Армении Никола Пашиняна, возможно, даже дающий ему фору в русофобии, а его заявление — ложь.

«В том, что эта команда довела до сдачи своих соотечественников в Карабахе, провалила военную, дипломатическую борьбу за Карабах, нет никаких сомнений. Сейчас вопрос лишь в том, что все они пытаются свалить с больной головы на здоровую и фальсифицируют современную историю, пытаясь представить дело так, что чуть ли не Россия подтолкнула Азербайджан к войне за Карабах и Россия Азербайджан поддержала в желании объявить Карабах своим. Россия занимала гораздо более взвешенную позицию, на протяжении десятков лет выступая за мирное урегулирование», — поделился Затулин.

В конце декабря 2023 года Пашинян выступал с обвинениями о невыполнении соглашений по Нагорному Карабаху в адрес России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на обвинения подчеркнула, что такие заявления Еревана являются попытками подтасовать факты, чтобы снять с себя ответственность.