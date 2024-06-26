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13:40, 26 июня 2024Мир

Премьер Австралии поблагодарил США и Великобританию за освобождение Ассанжа

Reuters: премьер Австралии Альбанезе поблагодарил США за освобождение Ассанжа

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поблагодарил США и Великобританию за содействие в освобождении основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters.

«Премьер-министр Альбанезе поблагодарил США и Великобританию за содействие и поддержку в освобождении Ассанжа, который приземлился в Канберре свободным человеком», — передает агентство.

Основатель Wikileaks прибыл в Австралию в среду, 26 июня.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после предварительной сделки со стороной обвинения. 25 июня он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, и дело было прекращено. Одним из условий сделки стал запрет на посещение США без разрешения.

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      Дарья Устьянцева
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