Мужчина напал на болельщиков с ножом в фан-зоне Евро-2024

Мужчина напал на болельщиков с ножом в фан-зоне Евро-2024, трое ранены

Мужчина напал на болельщиков с ножом в фан-зоне в немецком Штутгарте во время трансляции матча чемпионата Европы по футболу между Чехией и Турцией. Об этом сообщает Stern.

По информации источника, инцидент произошел на площади Шлоссплац. Причиной драки стала ссора. В результате случившегося три человека были ранены, двое из которых тяжело. Отмечается, что 25-летний подозреваемый был задержан, а пострадавших доставили в больницы.

Ранее фанаты сборной Сербии устроили столкновения с полицией перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2024 с командой Дании. Стычка произошла в Мюнхене. Кроме того, в районе Бранденбургских ворот в Берлине польские фанаты закидывали полицейских камнями и бутылками, те в ответ применили силу.

Чемпионат Европы по футболу продлится до 14 июля. Сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть турнира.