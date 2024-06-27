Появились новые подробности о водителе вылетевшей с парковки в Краснодаре BMW

Друг водителя BMW: автомобиль, упавший с парковки, купили два месяца назад

Автомобиль BMW, который рухнул с третьего этажа на парковке в Краснодаре, был куплен только около двух месяцев назад. Об этом сообщил друг мужчины, передает РИА Новости

«Да, это новый [автомобиль] — два месяца. Я даже не помню, какая у него там резина была. Он так ездит, что у него резина уже лысая», — рассказал россиянин. По его словам, водитель BMW любил скорость и спортивные машины. Других подробностей он не привел.

Ранее стало известно, что пассажирка иномарки была на четвертом месяце беременности — до ДТП она выложила в мессенджер голосовое сообщение с рассуждениями о грусти и словами о том, что нужно проводить время с по-настоящему любимыми людьми. Вместе с ней в автомобиле находился ее 10-летний сын и 37-летний мужчина. Следователи считают, что мужчина специально увеличил скорость, пробил ограждение и слетел с парковки. На паркинге он даже не пытался затормозить — по пути следования автомобиля не нашли следов тормозного пути.

BMW с людьми вылетел с третьего этажа парковки, расположенной в торговом центре (ТЦ) «Галерея», 25 июня. Внутри иномарки находились три человека, никто из них не выжил. Водитель BMW, вылетевшей с парковки, по предварительным данным, мог сменить имя. На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно перевернутый автомобиль, который расплющило от удара, а также лежащих рядом с ним людей. Автор видео показал место, из которого вылетело авто.