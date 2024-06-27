Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 27 июня 2024Россия

Появились новые подробности о водителе вылетевшей с парковки в Краснодаре BMW

Друг водителя BMW: автомобиль, упавший с парковки, купили два месяца назад

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Автомобиль BMW, который рухнул с третьего этажа на парковке в Краснодаре, был куплен только около двух месяцев назад. Об этом сообщил друг мужчины, передает РИА Новости

«Да, это новый [автомобиль] — два месяца. Я даже не помню, какая у него там резина была. Он так ездит, что у него резина уже лысая», — рассказал россиянин. По его словам, водитель BMW любил скорость и спортивные машины. Других подробностей он не привел.

Ранее стало известно, что пассажирка иномарки была на четвертом месяце беременности — до ДТП она выложила в мессенджер голосовое сообщение с рассуждениями о грусти и словами о том, что нужно проводить время с по-настоящему любимыми людьми. Вместе с ней в автомобиле находился ее 10-летний сын и 37-летний мужчина. Следователи считают, что мужчина специально увеличил скорость, пробил ограждение и слетел с парковки. На паркинге он даже не пытался затормозить — по пути следования автомобиля не нашли следов тормозного пути.

BMW с людьми вылетел с третьего этажа парковки, расположенной в торговом центре (ТЦ) «Галерея», 25 июня. Внутри иномарки находились три человека, никто из них не выжил. Водитель BMW, вылетевшей с парковки, по предварительным данным, мог сменить имя. На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно перевернутый автомобиль, который расплющило от удара, а также лежащих рядом с ним людей. Автор видео показал место, из которого вылетело авто.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

      Россиян призвали не мыть посуду стиральным порошком

      Появились новые подробности о водителе вылетевшей с парковки в Краснодаре BMW

      В Боливии назвали число задержанных после попытки госпереворота военачальников

      Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротком обтягивающем топе

      Очевидец описал хронологию атаки ВСУ на пляж в Севастополе

      В российском городе неизвестные обстреляли автобус из пневматического пистолета

      Мужское тело нашли под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми

      ФСБ нашла крупный схрон со взрывчаткой украинских диверсантов в Мариуполе

      «Слово, которое описывает это — терроризм». Кеннеди-младший назвал удар ВСУ по Севастополю актом войны со стороны США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше