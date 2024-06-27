Стилист оценил новый имидж 30-летнего Егора Крида фразой «чем старше, тем короче юбка»

Звездный стилист Александр Данилов оценил новый имидж российского рэп-исполнителя Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) фразой «чем старше, тем короче юбка». Соответствующий комментарий приводит издание «Страсти».

Эксперт проанализировал фотографии музыканта, которые он опубликовал в честь 30-летия на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенных снимках видно, что он обновил стрижку, сделав пряди еще короче.

По мнению Данилова, Крид решил взять пример с российской ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, которая резко преобразилась после возращения в соцсети. «Ну вот она, Настя Ивлеева 2.0, перезагрузка. Коротко постригся. Если Егору Криду это нравится, то ладно, надо же как-то привлечь к себе внимание. В 30 хочет выглядеть на 20», — отметил собеседник портала.

В мае стилист Александр Данилов также прокомментировал обновленную прическу Анастасии Ивлеевой. По его мнению, раньше блогерша была похожа на Миранду Пристли из фильма «Дьявол носит Prada», роль которой исполнила американская актриса Мерил Стрип. Однако, после преображения, как считает эксперт, Ивлеева помолодела.