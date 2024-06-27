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11:10, 27 июня 2024Спорт

Тренер сборной Грузии прокомментировал исторический выход команды в плей-офф Евро

Тренер Саньоль заявил, что в Грузии гордятся выходом сборной в плей-офф Евро

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал то, что команда впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Его слова приводятся на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Когда ты "маленькая" команда, ты знаешь, что тебе нечего терять. Единственное, что мы сказали перед началом турнира, — это не жалеть о том, что не сыграли в свой футбол», — заявил Саньоль. Он добавил, что игроки своей игрой хотели добиться того, чтобы в Грузии гордились ими.

В третьем матче группового этапа Евро-2024 сборная Грузии победила команду Португалии со счетом 2:0. На второй минуте отличился нападающий Хвича Кварацхелия. На 57-й минуте форвард Жорж Микаутадзе реализовал пенальти.

Грузия заняла третье место в группе D и вышла в плей-офф Евро-2024, набрав четыре очка. В 1/8 финала турнира команда сыграет с Испанией.

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      Анастасия Борисова
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