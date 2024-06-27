В Боливии назвали число задержанных после попытки госпереворота военачальников

В Боливии задержали троих военачальников после неудачной попытки госпереворота

В Боливии задержали троих военачальников после неудачной попытки госпереворота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу.

Среди них были лидер попытки переворота генерал Хуан Хосе Сунига, генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра, а также вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Трое находятся в полицейском участке.

Ночью 26 июня бронемашина въехала в ворота президентского дворца в боливийском Ла-Пасе. Отстраненный накануне от командования армией генерал Хуан Хосе Сунига находился на площади с оружием. Президент Боливии Луис Арсе в окружении министров сообщил о попытке государственного переворота и призвал население мобилизоваться против переворота в пользу демократии.

Командовавший мятежом генерал Хуан Хосе Сунига заявил, что требует вернуть от властей вернуть в страну демократию и освободить политических заключенных, в число которых входят экс-губернатор Луис Камачо и экс-президент Жанин Аньес. Позднее самого Сунигу задержали по распоряжению генеральной прокуратуры Боливии.