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08:04, 29 июня 2024Экономика

Американский инвестор рассказал о намерении торговать российскими акциями

Американский инвестор Роджерс приобрел российские акции и надеется ими торговать
Джим Роджерс

Джим Роджерс. Фото: Brian Cahn / Global Look Press

Американский инвестор Джим Роджерс рассказал, что приобрел акции российских компаний и надеется начать ими торговать после окончания специальной военной операции на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Бизнесмен подчеркнул, что в настоящий момент они не приносят денег. По словам Роджерса, он покупал акции на Московской фондовой бирже (МФБ). В его распоряжении есть акции «Аэрофлота» и других крупных российских компаний.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Мосбирже в понедельник, 10 июня, акции «Газпрома» потеряли более 3,5 процента, упав до минимума за семь лет.

Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). На следующий день индекс Мосбиржи обвалился на открытии торгов, в моменте бенчмарк падал до 3032,05 пункта. Курс акций самой Мосбиржи, в свою очередь, 13 июня падал более чем на 10 процентов.

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      Юлия Мискевич
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