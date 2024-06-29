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11:20, 29 июня 2024Спорт

Первая ракетка мира Синнер назвал соцсети нездоровым увлечением

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер назвал соцсети нездоровым увлечением

Фото: Remo Casilli / Reuters

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер назвал соцсети нездоровым увлечением. Его цитирует L'Equipe.

«Социальные сети — это не реальная жизнь! Завтра я могу опубликовать фото, где я с широкой улыбкой на лице, а на деле чувствую себя мрачно. Мне кажется это нездоровым. Предпочитаю жить без соцсетей», — сказал Синнер.

Синнер стал первой ракеткой мира 10 июня 2024 года. В рейтинге ATP он обошел сербского теннисиста Новака Джоковича.

Ранее Синнер рассказал об отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской. Спортсмен заявил, что не любит распространяться о своей личной жизни, однако подтвердил роман с 25-летней Калинской.

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      Илья Костин
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