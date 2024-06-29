Первая ракетка мира Синнер назвал соцсети нездоровым увлечением

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер назвал соцсети нездоровым увлечением

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер назвал соцсети нездоровым увлечением. Его цитирует L'Equipe.

«Социальные сети — это не реальная жизнь! Завтра я могу опубликовать фото, где я с широкой улыбкой на лице, а на деле чувствую себя мрачно. Мне кажется это нездоровым. Предпочитаю жить без соцсетей», — сказал Синнер.

Синнер стал первой ракеткой мира 10 июня 2024 года. В рейтинге ATP он обошел сербского теннисиста Новака Джоковича.

Ранее Синнер рассказал об отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской. Спортсмен заявил, что не любит распространяться о своей личной жизни, однако подтвердил роман с 25-летней Калинской.