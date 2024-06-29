Сенсационное поражение Италии и выход Германии в четвертьфинал. Как прошли первые матчи плей-офф Евро-2024

Сборные Швейцарии и Германии стали первыми четвертьфиналистами Евро-2024

Сборные Швейцарии и Германии стали первыми четвертьфиналистами Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Швейцарцы победили итальянцев и в четвертьфинале сыграют с победителем пары Англия — Словакия. Матч 1/4 финала состоится 6 июля.

В своем четвертьфинале, который пройдет 5 июля, немцы встретятся с победителем матча 1/8 финала между сборными Испании и Грузии.

Сборная Италии сенсационно вылетела с Евро-2024, уступив Швейцарии

Действующие чемпионы Европы итальянцы лишились шансов защитить титул, уступив Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2024. Встреча состоялась на «Олимпиаштадионе» в Берлине и завершилась победой швейцарцев со счетом 2:0.

Первый мяч был забит на 37-й минуте. После фланговой передачи Рубена Варгаса Ремо Фройлер обработал мяч и пробил в ближний угол вороты Джанлуиджи Доннарумы. Швейцарцы удвоили преимущество сразу после перерыва — на 46-й минуте отличился уже сам Варгас. Нападающему удался точный удар в девятку с дальней дистанции.

Рубен Варгас Фото: Ariel Schalit / AP

Итальянцы не вышли в четвертьфинал чемпионата Европы впервые с 2004 года, когда они не смогли выйти из группы. В 2008-м команда вылетела в четвертьфинале, в 2012-м дошла до финала, в 2016-м снова прекратила борьбу в четвертьфинале, в 2021-м стала чемпионом континента. При этом до 2016 года сборные-участницы Евро попадали в 1/4 финала турнира сразу после групповой стадии.

Сборная Швейцарии пробилась в четвертьфинал на втором Евро подряд. На предыдущем турнире в 1/8 финала швейцарцы обыграли французов, а в четвертьфинале уступили испанцам.

Главный тренер сборной Италии Спалетти взял ответственность за поражение на себя

Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти порассуждал о причинах поражения и взял ответственность за результат на себя.

Увидели ли мы лучшую игру Италии, которую могли показать эти футболисты? Я не знаю. У меня было не так много времени, чтобы узнать их получше Лучано Спалетти

«Если взглянуть на предыдущих тренеров сборной, почти у каждого из них было около 20 матчей, чтобы попробовать разное, поэкспериментировать. Еще несколько матчей мне бы не помешали. Но так или иначе я все равно несу ответственность», — отметил тренер в интервью Sky Sport Italia.

Спалетти возглавил сборную Италии летом 2023 года, сменив на этом посту Роберто Манчини. Под его руководством команда успешно прошла отбор на чемпионат Европы-2024.

Лучано Спалетти Фото: Antonio Calanni / AP

Футболисты извинялись перед фанатами, итальянский тренер Каррера раскритиковал сборную

Футболисты сборной Италии не скрывали эмоций после финального свистка, многие плакали. Вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма первым принес извинения фанатам.

«Больно вылетать так, мы просим прощения у всех. Сегодня мы разочаровали, соперник заслужил победу. Нам было тяжело всю игру. В первом тайме мы слишком часто теряли мяч, оставляли Швейцарии очень много пространства. Это был очень тяжелый матч, трудно будет переварить его. Не хватало ли нам храбрости? Нам не хватило всего в этой игре, в том числе и качества. Нужно это принять, мы разочаровали», — приводит слова Доннаруммы Tutto Mercato.

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан признался, что разочарован результатом. «У нас были желание и возможности добиться большего, но, к сожалению, нам это не удалось. Сейчас будет правильно взять ответственность за результат и встретить неудачу лицом. Мы должны извиниться перед всеми. Это все, что я могу сейчас сказать», — заявил Дармиан в разговоре со Sky Sport Italia.

Было ли это главным разочарованием в моей карьере? Проигрывать никогда не бывает приятно, это тяжело. К сожалению, мне нечего добавить Маттео Дармиан

Итальянский тренер Массимо Каррера, ранее работавший в московском «Спартаке» выступил с критикой в адрес национальной команды.

«Это самая слабая сборная Италии, которую я когда-либо видел. Не знаю почему, но они играли без идей и злости!» — сказал Каррера в беседе со Sport24.

Германия вышла в четвертьфинал домашнего Евро, обыграв Данию

Во втором матче игрового дня встречались хозяева турнира немцы и датчане. Сборная Германии считалась безоговорочным фаворитом и подтвердила этот статус, одержав уверенную победу со счетом 2:0.

На 48-й минуте защитник датчан Йоаким Андерсен расторопнее всех сыграл на добивании и отправил мяч в сетку ворот Мануэля Нойера. Однако гол был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда. А уже спустя четыре минуты Андерсен сыграл рукой в своей штрафной.

Одиннадцатиметровый реализовал Кай Хаверц. На 68-й минуте окончательный счет установил Джамал Мусиала, после передачи Нико Шлоттербека пробивший точно в дальний угол ворот Каспера Шмейхеля.

В четвертьфинале немцы сыграют с победителем матча между сборными Испании и Грузии

Матч Германии и Дании останавливали из-за грозы и града

До матча в Дортмунде объявляли штормовое предупреждение. Предсказание оправдалось пришла на 35-й минуте матча. Главный арбитр встречи Майкл Оливер оперативно остановил встречу после появления первых же молний над стадионом и увел команды в подтрибунное помещение.

Над стадионом «Сигнал Идуна Парк» разыгралась настоящая буря. В небе сверкали молнии, проливной дождь сменился градом, а с крыши арены на болельщиков обрушивались мощные потоки воды.

Фото: Frank Augstein / AP

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Дортмунде (гром с молнией и проливным дождем) решено приостановить матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании. УЕФА объявит о возобновлении матча в ближайшее время», — гласило официально заявление на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Распогодилось только спустя 25 минут. Оливер разрешил командам вернуться на поле, но игра возобновилась не сразу. Из-за длительной паузы для профилактики травм и немцы, и датчане под руководством тренеров по физподготовке провели полноценные разминки. Датчанам она не помогла — в четвертьфинал идут хозяева турнира.