Вратарь вылетевшей с Евро-2024 сборной Дании раскритиковал современные правила футбола

Вратарь сборной Дании Шмейхель: не уверен, что футбол и здравый смысл совместимы

Вратарь вылетевшей с Евро-2024 сборной Дании Каспер Шмейхель раскритиковал современные правила футбола. Его слова приводит The Sun.

«Я играю 23 года и до сих пор не знаю правил. Я не понимаю, что должен делать игрок, когда он бежит, а мяч попадает ему в руку с расстояния в метр. Не уверен, что футбол и здравый смысл по-прежнему совместимы», — заявил Шмейхель.

Датчане проиграли сборной Германии в 1/8 финала Евро-2024 со счетом 0:2. При нулевой ничьей в начале второго тайма судья матча Майкл Оливер сначала отменил гол датского защитника Йоакима Андерсона из-за офсайда в несколько сантиметров. А в следующем эпизоде назначил пенальти в ворота датчан за игру рукой все того же Андерсона. Мяч после подачи футболиста сборной Германии с фланга попал защитнику сборной Дании в палец.

В первом матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Италии уступила Швейцарии. Эта встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Мурата Якина, который ранее тренировал московский «Спартак».