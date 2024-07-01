Четырнадцать населенных пунктов российского региона подверглись обстрелам ВСУ

Смирнов: ВСУ обстреляли 14 населенных пунктов Курской области, сбито 9 БПЛА

1 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелам 14 населенных пунктов Курской области. Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотников над регионом, рассказал губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«В течение дня неоднократно обстреливались пункт пропуска «Суджа», села Заолешенка, Свердликово, Гуево и Горналь, хутор Олешня Суджанского района, поселки Теткино и Краснооктябрьский, села Сергеевка и Веселое, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка, деревни Бяхово и Викторовка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал», — написал губернатор российского региона.

Смирнов также сообщил, что в нескольких регионах были зафиксированы сбросы с украинских БПЛА, а также атаки дронов-камикадзе. По его словам, обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие. По крупнейшей птицефабрике Белгородской области «Ясные Зори» выпустили 12 минометных снарядов. В результате пострадали два человека, еще одного спасти не удалось.