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23:23, 1 июля 2024Россия

Четырнадцать населенных пунктов российского региона подверглись обстрелам ВСУ

Смирнов: ВСУ обстреляли 14 населенных пунктов Курской области, сбито 9 БПЛА

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

1 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелам 14 населенных пунктов Курской области. Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотников над регионом, рассказал губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«В течение дня неоднократно обстреливались пункт пропуска «Суджа», села Заолешенка, Свердликово, Гуево и Горналь, хутор Олешня Суджанского района, поселки Теткино и Краснооктябрьский, села Сергеевка и Веселое, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка, деревни Бяхово и Викторовка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал», — написал губернатор российского региона.

Смирнов также сообщил, что в нескольких регионах были зафиксированы сбросы с украинских БПЛА, а также атаки дронов-камикадзе. По его словам, обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие. По крупнейшей птицефабрике Белгородской области «Ясные Зори» выпустили 12 минометных снарядов. В результате пострадали два человека, еще одного спасти не удалось.

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      Александра Синицына
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