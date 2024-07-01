Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 1 июля 2024Наука и техника

Раскрыт вред гаджетов для успокоения ребенка

Использование цифровых пустышек привело к трудностям в поведении у детей

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Ученые Венгрии и Канады раскрыли вред от гаджетов, которые используются как «цифровые пустышки» для предотвращения истерики у ребенка. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry, это может привести к трудностям с поведением в будущем, особенно в подростковом возрасте.

Специалисты провели анкетирование среди 300 родителей детей в возрасте от двух до пяти лет. Участники исследования сообщали о том, как часто они использовали цифровые устройства для успокоения детей, а также об уровне развития эмоциональных навыков.

Оказалось, что дети, чьи родители чаще прибегали к помощи цифровых устройств, уже через год демонстрировали худшие навыки управления гневом. Они плохо справлялись с гневом и фрустрациями из-за того, что не учились самостоятельно контролировать эмоции в прошлом. Они также прилагали меньше усилий для контроля своих эмоций в сравнении с теми, кто редко пользовался цифровыми устройствами в подобных ситуациях.

Авторы исследования отметили важное значение участия родителей в процессе обучения детей управлению собственным поведением. Вместо использования цифровых устройств для успокоения детей, родителям рекомендуется помогать детям распознавать свои негативные эмоции и справляться с ними.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В Париже опять произошли беспорядки. В этот раз протестующих не устроили итоги выборов в парламент

      Раскрыт вред гаджетов для успокоения ребенка

      Венгрия возглавила Совет ЕС

      В Киеве прозвучали взрывы

      Генсек НАТО оценил необходимость пересмотра ядерной доктрины альянса

      Мать нашла секс-игрушку у дочери и отказалась идти на ее выпускной

      В Boeing столкнулись с обвинениями в преступном мошенничестве

      Украинцам предрекли беспощадный и разрушительный Майдан

      Маск отреагировал на беспорядки во Франции одним символом

      Российские десантники раскрыли тактику при штурме Раздоловки в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше