Раскрыт вред гаджетов для успокоения ребенка

Использование цифровых пустышек привело к трудностям в поведении у детей

Ученые Венгрии и Канады раскрыли вред от гаджетов, которые используются как «цифровые пустышки» для предотвращения истерики у ребенка. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry, это может привести к трудностям с поведением в будущем, особенно в подростковом возрасте.

Специалисты провели анкетирование среди 300 родителей детей в возрасте от двух до пяти лет. Участники исследования сообщали о том, как часто они использовали цифровые устройства для успокоения детей, а также об уровне развития эмоциональных навыков.

Оказалось, что дети, чьи родители чаще прибегали к помощи цифровых устройств, уже через год демонстрировали худшие навыки управления гневом. Они плохо справлялись с гневом и фрустрациями из-за того, что не учились самостоятельно контролировать эмоции в прошлом. Они также прилагали меньше усилий для контроля своих эмоций в сравнении с теми, кто редко пользовался цифровыми устройствами в подобных ситуациях.

Авторы исследования отметили важное значение участия родителей в процессе обучения детей управлению собственным поведением. Вместо использования цифровых устройств для успокоения детей, родителям рекомендуется помогать детям распознавать свои негативные эмоции и справляться с ними.

