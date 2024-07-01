Сломавший нос Килиан Мбаппе назвал игру в маске на лице абсолютным ужасом

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе рассказал о трудностях игры в маске после перелома носа. Его слова приводит RMC Sport.

Мбаппе назвал игру в защитной маске на лице абсолютным ужасом. «Я сменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, а еще скапливается пот, и ее приходится снимать, чтобы он стекал. Такое ощущение, что она сделана в 3D», — поделился он, добавив, что снимет маску при первой возможности.

Мбаппе получил перелом носа 18 июня в первой встрече группового этапа Евро-2024 против Австрии. Изначально была информация, что футболисту потребуется операция, но ее удалось избежать.

Следующий матч сборной Франции состоится 1 июля в 19:00 по московскому времени. В игре 1/8 финала Евро-2024 команда встретится с Бельгией.