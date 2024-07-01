На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

Капитан первого ранга Дандыкин усомнился в появлении истребителей F-16 у ВСУ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин усомнился в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили и используют истребители F-16 в зоне боевых действий.

По его словам, появившаяся на этот счет информация требует подтверждения. При этом эксперт считает, что F-16 все-таки скоро будут у ВСУ. «Я думаю, что они появятся позже, летом, но позже», — сказал Дандыкин.

Также специалист оценил, как эти истребители повлияют на ход военных действий.

Это будет непростая прогулка для этих самолетов — и с точки зрения наших средств противовоздушной обороны, и с точки зрения работы наших самолетов, особенно Су-35 и Су-57. Это осложнит боевые действия, но не настолько, чтобы враг получил преимущество Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Сроки получения Украиной F-16 американского производства называло и издание Politico. «Этим летом Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить Киеву более 60 истребителей», — указывали там.

Ранее на Украине заметили применение первых F-16

До этого о том, что на Украине заметили применение первых истребителей F-16, сообщил бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман.

«[Случился] первый удар, нанесенный F-16, подтвержденный прямым контактом с Международным легионом. Мы наконец-то дошли до этого», — сказал военный эксперт, не приведя никаких дополнительных подробностей.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В Белом доме подтвердили намерение разместить F-16 на территории Украины

Как сообщил в июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, переданные ВСУ американские F-16 будут размещены на территории Украины.

Планируется поставить F-16 в Украине. И двустороннее соглашение о безопасности, которое подписали президент [США Джо Байден] и президент [Украины Владимир] Зеленский, еще раз подтвердило тот факт, что мы хотим помочь Украине обрести этот потенциал. Это должен быть потенциал, базирующийся на Украине Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности

Отмечается, что до этого на Западе рассматривали возможность размещения самолетов за пределами Украины.

После этого армия России поразила планируемые аэродромы размещения F-16 на Украине. Как сообщили в Минобороны, удар по предполагаемым местам базирования самолетов был нанесен беспилотниками. Там также отчитались об успешности атаки.

Путин пообещал уничтожать F-16 на Украине

Президент Владимир Путин предупредил, что Россия будет уничтожать F-16 на Украине так же, как уничтожает западные танки и другую технику.

Он пообещал, что, если эти самолеты будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, они станут законной целью.