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16:34, 1 июля 2024Бывший СССР

В России отреагировали на сообщения о появлении истребителей F-16 у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин усомнился в факте появления истребителей F-16 у ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отреагировал на сообщения СМИ о факте появления истребителей в F-16 у Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» специалист усомнился в том, что украинская армия действительно получила и использует эти самолеты в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман сообщил, что на Украине заметили применение первых истребителей F-16, которые были обещаны Киеву западными союзниками.

«Эта информация требует подтверждения, что эти самолеты заметили. Я думаю, что они появятся позже, летом, но позже», — заметил Дандыкин.

Это будет непростая прогулка для этих самолетов, и с точки зрения наших средств противовоздушной обороны, и с точки зрения работы наших самолетов, особенно Су-35 и Су-57. Это осложнит боевые действия, но не настолько, чтобы враг получил преимущество

Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

В Белом доме признавали, что переданные Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины. До этого на Западе рассматривали возможность размещения самолетов за пределами республики.

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В Госдуме назвали F-16 законной целью России даже в том случае, если самолеты будут размещены за пределами Украины, но при этом будут участвовать в боевых вылетах.

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      Кирилл Садовский
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