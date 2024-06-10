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12:33, 10 июня 2024Россия

Картаполов назвал F-16 за пределами Украины законной целью армии России

Картаполов: F-16 за пределами Украины станут законной целью России

Фото: Taiwan Defence Ministry / Handout / Reuters

Самолеты F-16 станут законной целью России, даже если они будут базироваться на аэродромах за пределами Украины. Об этом заявил РИА Новости глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

Ранее глава авиации Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что переданные Киеву истребители будут размещены на иностранных военных базах.

Речь идет только о тех бортах, которые будут участвовать в боевых вылетах, подчеркнул Картаполов. Помимо самолетов, в качестве законных целей Москва будет рассматривать и аэродромы, с которых будут совершаться вылеты, «со всеми вытекающими последствиями», добавил глава комитета Госдумы.

По данным Politico, Украина может получить F-16 уже этим летом. Издание сообщило, что Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют передать Киеву более 60 бортов.

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      Алан Босиков
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