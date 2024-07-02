Минобороны Грузии раскрыло подробности крушения военного самолета

Минобороны Грузии: самолет Су-25 разбился во время учений, пилот не выжил

В Грузии разбился военный самолет Су-25. Подробности авиакатастрофы раскрыли в Минобороны республики, передает ТАСС.

В оборонном ведомстве рассказали, что инцидент произошел во время учений. В результате крушения самолета пилоту штурмовика выжить не удалось.

Причины происшествия будут установлены в ходе детальной проверки. В Минобороны Грузии выразили соболезнования родным и близким пилота.

Изначально днем 2 июля грузинские СМИ сообщили, что в селе Дисвели Болнисского муниципалитета разбился вертолет. Уточнялось, что при падении летательного аппарата пострадал один человек.