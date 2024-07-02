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14:08, 2 июля 2024Бывший СССР

Минобороны Грузии раскрыло подробности крушения военного самолета

Минобороны Грузии: самолет Су-25 разбился во время учений, пилот не выжил

Фото: Marcus Fülber / Wikimedia

В Грузии разбился военный самолет Су-25. Подробности авиакатастрофы раскрыли в Минобороны республики, передает ТАСС.

В оборонном ведомстве рассказали, что инцидент произошел во время учений. В результате крушения самолета пилоту штурмовика выжить не удалось.

Причины происшествия будут установлены в ходе детальной проверки. В Минобороны Грузии выразили соболезнования родным и близким пилота.

Изначально днем 2 июля грузинские СМИ сообщили, что в селе Дисвели Болнисского муниципалитета разбился вертолет. Уточнялось, что при падении летательного аппарата пострадал один человек.

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      Екатерина Грищенко
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