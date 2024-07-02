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20:03, 2 июля 2024Наука и техника

Создан управляемый силой мысли протез

Nature Medicine: бионическим протезом ноги начали управлять силой мысли

Фото: Song, H., Hsieh, TH., Yeon, S.H. et al. / Nat Med (2024)

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) разработали технологию создания бионических протезов с нейронным интерфейсом. Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

По словам биофизика MIT Хью Херра, обычно пациенты с ампутированными конечностями не начинают ассоциировать протезы с частями своего тела. Это связано с тем, что человек не ощущает его, как здоровую конечность. Специалисты создали бионический протез с поддержкой нейронного интерфейса.

Предложенная учеными операция проходит в два этапа. Сразу после ампутации протез соединяют с голеностопной и икроножной мышцами. На втором этапе пациенту устанавливают имплант, который передает данные от мозга к протезу. Это позволяет управлять протезированной конечностью буквально силой мысли, не задумываясь о рутинных действиях — например, подъем по лестнице вверх.

Специалисты провели испытания с носителями протезов и людьми, которые получили протезы с имплантом. Оказалось, что чипированные пациенты смогли ходить на 41 процент быстрее и подниматься по наклонным поверхностям и ступенькам. Также они признались, что ощущали протез частью своего тела.

По словам инженеров и медиков MIT, операция может быть сделана во время ампутации или несколько лет спустя, но она не будет одинаково хорошо работать для каждого пациента. Также спустя годы у человека могут атрофироваться мышцы верхней части бедра.

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Биомедицинский инженер Университета Кейс-Вестерн-Резерв Хамид Чаркхкар назвала подход коллег очень органичным. «Наши конечности неразрывно связаны с нашим телом посредством костей, мышц и нервов», — заметила Чаркхкар, подчеркнув, что человек может и должен воспринимать протез как часть тела.

В конце июня ученые Токийского университета (Япония) вырастили кожу для «лица» робота-гуманоида. Имитировать связки человеческой кожи специалистам удалось с помощью коллагена и эластина.

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      Андрей Ставицкий
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