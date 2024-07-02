ВСУ осуществили массированную атаку по российскому региону

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу пять населенных пунктов Белгородской области. О массированной атаке по региону сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Атаке украинских беспилотников подверглись села Веселая Лопань, Малиновка и Ясные Зори, а также поселок Октябрьский. Помимо этого, на территории села Устиновки разорвался выпущенный ВСУ снаряд.

По предварительным данным, которые привел губернатор, в результате атаки пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь. В каждом из подвергшихся атаке населенных пунктов есть повреждения.

Белгородская область чаще других российских регионов становится целью ударов ВСУ. Только за 2 июля Вячеслав Гладков сообщил о нескольких атаках со стороны соседнего государства. При одной из них снаряд попал в жилой дом, пострадал один человек.