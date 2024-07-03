Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:58, 3 июля 2024Наука и техника

Полковник описал особенности способной изменить ход СВО российской бомбы

Полковник Матвийчук: бомба ФАБ-3000 уничтожает все в радиусе до километра
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российская авиабомба ФАБ-3000 способна уничтожить любые объекты в радиусе до километра, утверждает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он описал особенности этого боеприпаса, который, по мнению американских аналитиков, способен изменить ход специальной военной операции (СВО).

«ФАБ-3000 — это очень мощное оружие. Оно было разработано еще в 60-е годы именно с целью разрушения временных фортификационных сооружений. Мы можем представить себе, как три тысячи тротила падает с небес, и в радиусе приблизительно от 500 метров до километра происходит поражение живой силы и подземных коммуникаций, наземных коммуникаций. Это достаточно мощное оружие», — сказал он.

Наши [специалисты] придумали и устанавливают на нее универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). Теперь ФАБ-3000 имеет возможность свободно планировать. Эта бомба из свободно падающей превратилась в бомбу высокоточного поражения

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

По мнению журналистов Business Insider, российская авиабомба ФАБ-3000 М54 способна изменить ход украинского военного конфликта. Российские самолеты сбрасывают эти снаряды вне зоны действия украинской системы противовоздушной обороны. После этого снаряды летят к цели по заложенным координатам, что делает их еще опаснее, говорится в материале.

ФАБ-3000 впервые применили в зоне СВО в июне, сообщил источник ТАСС. Российские военные ударили по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Никаких контактов не будет». В России отреагировали на сближение американских БПЛА с российскими самолетами

      «Роскосмос» оценил российскую группировку спутников

      Россиянку с осколочным ранением госпитализировали после удара дрона-камикадзе ВСУ

      Бывшая возлюбленная Тимати ответила на обвинения в анорексии

      Врач раскрыл неочевидный признак проблем с сердцем

      Снявшая никаб магистр исламских наук обратилась к россиянкам

      На Украине назвали число имеющих бронь от мобилизации мужчин

      В российском заповеднике заметили редкого кота

      Семейные игры снежных барсов попали на видео

      Бывшего преподавателя вуза осудили на 4,5 года за взятку от студентки и мошенничество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше