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18:49, 3 июля 2024Силовые структуры

Российские полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя каршеринга

МВД: в Петербурге полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя каршеринга

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге полицейские с применением оружия задержали 34-летнего лихача на каршеринге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 2 июля правоохранители получили информацию о том, что на автомобиле каршеринговой компании марки Changan UNI V передвигается нетрезвый водитель. Машину обнаружили у дома №24 на улице Луизино в Петергофе. Сотрудники попытались остановить иномарку, но водитель не реагировал на требования и увеличивал скорость.

Началась погоня, во время которой полицейские отрыли стрельбу из табельного оружия сначала в воздух, а затем по колесам авто. Каршеринг остановился, но водитель и пассажир выбежали из него и убежали в лес. Пьяного россиянина все-таки поймали. Его привлекли к административной ответственности по статьям 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»), 12.12 («Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика») и 12.25 («Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства») и 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.

Отмечается, что от табельного оружия никто не пострадал. Проведение проверочных мероприятий по факту произошедшего продолжается.

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      Екатерина Кашурникова
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