Спрос на валютные сделки взлетел после санкций против Мосбиржи

Первый зампред Сбера Царев: спрос на сделки с валютой в РФ вырос вдвое 13 июня

После введения санкций Министерством финансов (США) и властями Великобритании в отношении Московской биржи (Мосбиржи) спрос на сделки с иностранной валютой в России вырос примерно вдвое в сравнении с обычным днем. Об этом заявил первый заместитель председателя Сбера Кирилл Царев, его слова приводит газета «Известия».

Он уточнил, что ажиотажный спрос на валютные сделки наблюдался на российском рынке один день — 13 июня 2024 года. Уже на следующие сутки «рынок пришел в нормальное состояние», пояснил Царев.

Однако наблюдавшаяся волатильность была несоизмерима с тем, что происходило два года назад, когда западные страны начали вводить масштабные санкции против России после начала боевых действий на Украине. Объем покупок и продаж иностранной валюты в России после ввода ограничений против Мосбиржи был сбалансирован, резюмировал Царев.

Первый зампред Сбера счел подобную динамику «нормальным процессом». В условиях неопределенности и рисков финансовые организации обычно начинают расширять спред (разницу между ценой продажи и покупки актива). На этом фоне часть населения начинает проявлять еще больший интерес к покупке или продаже иностранной валюты, заключил он.

Санкции США против Мосбиржи и ее дочерних организаций (Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария) были введены 12 июня. После этого российская площадка объявила о прекращении торгов долларами и евро. На следующий день, 13 июня, санкции в отношении Мосбиржи ввели власти Великобритании.

В свою очередь, в Центробанке (ЦБ) заявили о приостановке операций с гонконгскими долларами в целях снижения рисков. Регулятор также пообещал сохранить курс рубля единым и рыночным.