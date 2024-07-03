Определились все четвертьфиналисты Евро-2024

Сборные Нидерландов и Турции стали последними четвертьфиналистами чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голландцы победили румын, а турки — австрийцев. В четвертьфинале команды сыграют между собой. Матч 1/4 финала турнира состоится 6 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Определились все четвертьфиналисты Евро-2024

5 мая сборная Испании встретится с Германией в Штутгарте, а Португалия — с Францией в Гамбурге. Днем позднее между собой сыграют англичане и швейцарцы в Дюссельдорфе, а также голландцы и турки в Берлине.

Cуперкомпьютер статистической компании Opta назвал сборную Германии фаворитом среди всех участников 1/4 финала Евро, оценив шансы хозяев турнира на победу в 20 процентов. В тройку фаворитов также были включены команды Испании (19,2 процента) и Англии (17,5 процента).

Сборная Нидерландов разгромила Румынию

Фото: Antonio Calanni / AP

Встреча против Румынии состоялась во вторник, 2 июля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 3:0. На 20-й минуте первый мяч забил полузащитник Коди Гакпо. Он стал третьим голландцем в истории, забившим больше трех голов на двух крупных турнирах (три мяча на ЧМ-2022 и три мяча на Евро-2024).

На 83-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Дониэлл Мален, вышедший на замену на 46-й минуте. На третьей добавленной ко второму тайму он сделал дубль. Мален стал четвертым игроком в истории Евро, забившим два гола после выхода на замену. До него это делали немцы Дитер Мюллер и Оливер Бирхофф, а также Саво Милошевич в составе сборной Югославии. Кроме того, Мален первым на Евро-2024 забил больше одного мяча за встречу.

Сборная Нидерландов один раз выигрывала чемпионат Европы в 1988 году. Также команда трижды играла в финале турнира — в 1976, 2000 и 2004 годах, однако проиграла все решающие встречи.

Румыния пять раз в истории играла на чемпионатах Европы. Лучшим результатом команды стал выход в четвертьфинал турнира в 2000 году.

Голландцы ответили на сравнение с предыдущими поколениями сборной

Главный тренер команды Роналд Куман подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2024. Он заявил, что начало встречи было тяжелым, однако в итоге команде удалось найти свою игру и создать соперникам проблемы. При этом специалист раскритиковал то, что его игроки слишком долго не могли забить второй мяч.

У нас в команде есть выдающиеся таланты. Конечно, нужно что-то выигрывать – тогда люди будут сравнивать нас с командой 1988 года, которая выиграла чемпионат Европы Роналд Куман главный тренер сборной Нидерландов

Турция забила на первой минуте и вырвала последнюю путевку в четвертьфинал Евро

Встреча между Турцией и Австрией состоялась на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг» и завершилась со счетом 2:1 в пользу турок. Первый мяч на 57-й секунде встречи забил защитник Мерих Демирал. Его гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы. На 59-й минуте Демирал сделал дубль.

Фото: Reuters

Во втором тайме команда экс-менеджера московского «Локомотива» Ральфа Рангника сократила отставание. Нападающий австрийцев Михаэль Грегорич отличился на 66-й минуте. Все три гола во встрече были забиты после розыгрыша угловых.

Это была первая встреча между Турцией и Австрией на крупном международном турнире. Последний раз команды играли между собой в товарищеском матче в марте 2023 года, когда Австрия выиграла со счетом 6:1.

Лучшим результатом сборной Турции на Евро является выход в полуфинал турнира в 2008 году. Тогда турки уступили Германии. Наивысшим достижением австрийцев является выход в 1/8 финала на Евро-2020. В остальных турнирах команда не смогла преодолеть групповой этап.

Плач Роналду после незабитого пенальти высмеяли

Британский телеканал «Би-би-си» во время трансляции матча 1/8 финала чемпионата Европы между командами Португалии и Словении изменил имя нападающего португальцев Криштиану Роналду на Misstiano Penaldo («Промахиану Пеналду»). Таким образом журналисты обыграли слезы футболиста после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время. На 105-й минуте португальцы заработали одиннадцатиметровый удар. Роналду пробил в створ, однако вратарь Ян Облак отразил удар.

При этом бывший капитан сборной Англии Джон Терри встал на защиту Роналду после оскорбительного прозвища от британского телеканала. «BBC — это позор», — написал Терри на странице в социальных сетях. Также Роналду поддержали его сестра и мать.

Это произошло, когда он увидел на экране нашу маму, страдающую от боли, которую она испытывала всю жизнь. Вы знаете, что это значит? Вы не знаете... Никто никогда не узнает... Не все сводится к футболу, славе и деньгам... Элма Авейру сестра Криштиану Роналду

Кроме того, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал Роналду величайшим футболистом в истории. «Благослови тебя Бог, брат! Прошлое — это слава! Настоящее — это история!» — заявил боец.