Нидерланды вышли в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Нидерландов победила Румынию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Нидерландов одержала разгромную победу над национальной командой Румынии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года, проходящим в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 2 июля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 3:0. На 20-й минуте первый мяч забил полузащитник Коди Гакпо. На 83-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Дониэлл Мален. На третьей добавленной ко второму тайму он сделал дубль.

Таким образом, сборная Нидерландов стала седьмой командой, вышедшей в четвертьфинал Евро-2024. Румыны покинули турнир. Команда никогда не выигрывала трофей.

Последний матч 1/8 финала между сборными Австрии и Турции пройдет позднее 2 июля. Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.