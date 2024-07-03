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13:58, 3 июля 2024Россия

В Москве начали применять новый вид звуковых волн для реабилитации детей

Ракова: в реабилитации детей в Москве используют новый вид звуковой терапии
Анастасия Ракова

Анастасия Ракова. Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве начали применять новый вид звуковой терапии для реабилитации детей с инвалидностью. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Город уделяет повышенное внимание детям с особенностями здоровья, — подчеркнула вице-мэр. — Современное оборудование и передовые технологии, которые используются в московских реабилитационных и реабилитационно-образовательных центрах, позволяют с максимальной эффективностью развивать и восстанавливать утраченные функции или приобретать новые. Опыт, знания, профессионализм наших специалистов в сочетании с новыми разработками и методиками ориентированы на конкретные потребности и комплексную помощь каждому ребенку».

Новый вид звуковой терапии стал одной из передовых технологий, которая нашла применение в Центре комплексной реабилитации «Бутово». Детям, которые получают такую терапию, в режиме реального времени преобразуют электроэнцефалограмму мозга в звуки и дают прослушать их через наушники. Такая методика помогает восстановить утраченные функции мозга и скорректировать поведенческие нарушения, она безопасна и подходит детям с церебральным параличом, аутизмом, сосудистыми заболеваниями головного мозга до 3,5 лет.

В московских реабилитационных центрах также доступен тренажер «Крисаф», позволяющий одновременно работать с мышцами туловища и нижних конечностей. Занятия на нем выстроены как игра, чтобы детям было интересно заниматься. В Москве в реабилитации детей используются современные методы сенсорной интеграции, которые позволяют взаимодействовать с окружающей средой, задействуя все органы чувств. Специалисты центров проводят интегрированные уроки, а дети могут самостоятельно создать свою сенсорную игру или художественное произведение.

Всего в системе социальной защиты города Москвы работают восемь реабилитационно-образовательных и десять реабилитационных центров, в которых дети и взрослые с инвалидностью проходят комплексные программы, направленные на восстановление здоровья, интеграцию в социальную среду и улучшение качества жизни в целом.

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      Инга Разумовская
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