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08:30, 3 июля 2024Забота о себе

Женщина пожаловалась на шантаж мужа из-за отсутствия секса и получила совет

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

50-летняя женщина рассказала, что муж угрожает уйти из семьи, если между ними не будет секса. С такой жалобой она обратилась к секс-коучу Дейдре Сандерс и получила совет, пишет The Sun.

Читательница призналась, что не может заниматься сексом из-за серьезной травмы, которую получила, упав с велосипеда. По словам женщины, она месяц провела в больнице с переломами ноги и таза. До сих пор она не может работать и вынуждена каждый день принимать обезболивающие препараты. «Я чувствую огромную вину за то, что больше не могу дать близости, и мой муж это знает. Но он всегда уверял меня, что справляется и никогда меня не бросит», — рассказала она.

Женщина призналась, что недавно узнала, что супруг лгал и уже полгода встречался с коллегой. Она отметила, что супруг сам признался в измене, а затем перешел к шантажу, заявив, что останется в семье только при условии регулярного секса. «Мое сердце разбито, и я не знаю, как я могу согласиться на то, что я просто не могу сделать», — пожаловалась женщина.

В ответ на письмо Сандерс указала, что мужчина ведет себя эгоистично и эмоционально. По мнению коуча, любящий партнер не пошел бы на шантаж и измену ради сексуальной разрядки. «Если вы не можете заниматься сексом, это не значит, что вы не можете быть близки и наслаждаться близостью», — считает она.

Сандерс добавила, что при желании любящие партнеры могут найти подходящие варианты поддержания эмоциональных и физических отношений.

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