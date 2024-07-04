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16:59, 4 июля 2024Бывший СССР

Значение удара по базе украинской президентской бригады объяснили

Дандыкин: удар ВС РФ по президентской бригаде ВСУ нанесет урон Киеву
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил удар по базе президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области. В разговоре с «Лентой.ру» Дандыкин подчеркнул, что подобный удар нанесет урон Киеву.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по базе президентской бригады Нацгвардии Украины в Киевской области. По данным подпольщика, звуки взрывов были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого. Лебедев уточнил, что там расположены основная часть военной базы, полигон, казармы военных, коттеджи руководства, ангары с техникой и склады боекомплекта. Как он подчеркнул, пораженная бригада была основной во время весенней попытки атаковать Белгородскую область.

«Президентская бригада так или иначе связана с главой Украины Владимиром Зеленским. (...) Не от хорошей жизни эту бригаду используют на фронте, думаю, не все части, а только некоторые. Это считается одним из элитных подразделений Киева», — сказал Дандыкин, подчеркнув, что этот удар нанесет урон Киеву.

4 июля СМИ сообщали, что база ВСУ под Красным Лиманом, предварительно, попала под удар российской авиабомбы ФАБ-3000. Согласно предварительной информации, был зафиксирован прилет в район железнодорожной станции. Как отмечается, он был настолько мощный, что в некоторых соседних домах от ударной волны потрескался фундамент.

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За два дня до этого подполье проинформировало об ударах по складу с боекомплектами и производству дронов ВСУ в Харькове. Как сообщается, ВС России вечером 2 июля ударили по промышленным предприятиям в Немышлянском и Индустриальном районах города.

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      Кирилл Садовский
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