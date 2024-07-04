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13:38, 4 июля 2024Из жизни

Раскрыто влияние рака Кейт Миддлтон на ее отношения с принцем Уильямом

US Weekly: болезнь Кейт Миддлтон сблизила ее с принцем Уильямом

Фото: Chris Jackson / Reuters

Тяжелая болезнь Кейт Миддлтон только укрепила ее брак с наследником британского престола, принцем Уэльским Уильямом. Так утверждают источники US Weekly.

Отмечается, что раньше пара вела себя более сдержанно, а «теперь они не могут не смотреть друг на друга и не улыбаться». Это было заметно и на ежегодном военном параде Trooping the Colour — первом публичном мероприятии, на котором Кейт Миддлтон появилась после долгого перерыва. Один из источников сообщил, что в тот день Уильям переживал за жену, но старался ее поддерживать.

Принц Уэльский, согласно источникам издания, помогает больной раком Кейт Миддлтон и дома. Он стал брать на себя инициативу в вопросе семейного времяпрепровождения. В апреле он ходил с сыном на футбольный матч, а в июне его заметили на концерте Тейлор Свифт с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем. Как говорит источник, Кейт нравится вовлеченность мужа в семейные дела, это сблизило их.

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Не забывает пара и о времени наедине. Один из источников рассказал, что Уильям и Кейт ходят на свидания. Принц стал постоянным источником силы для супруги. «Они просто влюблены друг в друга», — отметил собеседник издания.

По мнению источников, состояние Кейт постепенно улучшается. Недавно она сообщила, что начала немного работать из дома и надеется посетить несколько летних мероприятий. Источники предполагают, что жена наследника престола может появиться на Уимблдонском турнире по теннису.

Ранее сообщалось, что пользователи интернета заподозрили Кейт Миддлтон в симуляции рака. Ряд аккаунтов стали утверждать, что принцесса врет о химиотерапии, потому что хочет скрыть пластическую операцию по подтяжке лица.

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      Юлия Юткина
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