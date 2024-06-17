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17:35, 17 июня 2024Из жизни

Названа причина появления Кейт Миддлтон на публике впервые после объявления о раке

Кейт Миддлтон появилась на публике после перерыва из-за любви Карла III к внукам

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон присутствовала на ежегодном военном параде Trooping the Colour из-за любви короля Великобритании Карла III к внукам и желания их увидеть. Причину появления Миддлтон на публике впервые после объявления о раке изданию Daily Mail назвала королевская корреспондентка Ребекка Инглиш.

Кейт Миддлтон приехала на королевский кавалерийский парад, организованный по случаю дня рождения короля Карла III, в сопровождении мужа — принца Уильяма — и их троих детей: десятилетнего Джорджа, девятилетней Шарлотты и шестилетнего Луи. Инглиш подчеркнула, что Миддлтон появилась на мероприятии после долго перерыва не только ради того, чтобы следить за детьми, но и чтобы поддержать короля на фоне их общей борьбы с болезнью: и Карл III, и его невестка больны раком.

Хоть, как пишет Инглиш, о Карле III как об отце сложилась плохая репутация, он совсем не такой в качестве деда. Король особенно сильно сблизился со старшим сыном Уильямом после разрыва отношений с младшим — Гарри. Известно, что с внуками от Гарри и Меган Маркл монарх виделся всего несколько раз. С детьми Уильяма и Кейт Карл III встречается гораздо чаще. Он стал больше времени проводить с четой после их переезда в Виндзорский замок, который начал активно посещать.

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Один из приближенных к королевской семьей рассказал, что Карлу III нравится быть дедом: играть с внуками в саду и читать им. По словам источника, король старается находить в плотном графике время на семью. «Он по-своему любящий», — описал Карла III другой приближенный ко двору человек.

В подтверждение Инглиш напомнила, что во время коронавирусных ограничений король много общался со внуками по видеосвязи. Позже он признался, что тогда ему было тяжело не иметь возможности обнять их. «Я думаю, что для некоторых это было своего рода откровением, и они начали видеть в нем дедушку, каким его уже знают близкие к Его Величеству люди», — отметил другой источник. Так, старшие внуки называют Карла III «дедушка Уэльс».

Ранее сообщалось, что принц Уильям поделился новостями об улучшении самочувствия Кейт Миддлтон. Он рассказал, что она была бы рада приехать на мероприятие 5 июня в Портсмут с ним.

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      Юлия Юткина
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