Принц Уильям рассказал о самочувствии больной раком Кейт Миддлтон

Принц Уильям поделился новостями об улучшении самочувствия Кейт Миддлтон

Принц Уильям поделился новостями о самочувствии своей больной раком жены Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание Hello!

5 июня наследник британского престола поучаствовал в мероприятии в память героев Второй мировой войны в Портсмуте. Один из гостей попросил принца Уильяма рассказать, есть ли какие-то улучшения в состоянии здоровья Кейт Миддлтон.

«Да, она поправляется. Она была бы очень рада быть здесь сегодня», — ответил принц Уильям.

Ранее источники, близкие к королевской семье Великобритании, предположили, что Кейт Миддлтон может полностью отказаться от обязанностей старшего члена королевской семьи из-за борьбы с раком и ее последствий.

Сейчас Кейт Миддлтон проходит профилактический курс химиотерапии и старается вести привычный образ жизни. Она проводит время со своими детьми и даже выполняет какие-то мелкие обязанности. При этом ходят слухи, что Кейт Миддлтон не вернется к королевским обязанностям как минимум до осени, а то и до конца года.

Королевский эксперт Ричард Фицуильямс отметил, что жена принца Уильяма в любом случае будет прислушиваться к мнению врачей, как бы она ни хотела вернуться к привычной жизни.

Ранее сообщалось, что жена принца Уильяма тайно передала известному иллюзионисту записку с просьбой о помощи. Из-за любителей теорий заговоров ему пришлось повторно объяснять, что это была шутка.