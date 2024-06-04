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13:08, 4 июня 2024Из жизни

Кейт Миддлтон тайно передала записку с просьбой о помощи

Newsweek: Кейт Миддлтон передала записку с просьбой помочь незадолго до болезни

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон тайно передала известному иллюзионисту записку с просьбой о помощи. Об этом пишет Newsweek.

Инцидент произошел 30 ноября 2023 года во время представления Royal Variety Performance, в рамках которого свой номер показывал и известный британский иллюзионист Деррен Браун, создатель собственного шоу Unbelievable и ведущий телепередачи Mind Control.

После выступление Браун познакомился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон и коротко поговорил с ними. Впоследствии он опубликовал в своем аккаунте X (бывший Twitter) загадочный пост: «Кстати, когда она пожала мне руку, она вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже — внутри было написано всего одно слово — ПОМОГИТЕ. #ДамаЭдна».

Это произошло незадолго до болезни Кейт Миддлтон, всего через полтора месяца, в январе, Кейт Миддлтон провели операцию и диагностировали рак. После этого будущая королева перестала появляться на публике.

Теперь сторонники теорий заговора вспомнили загадочный твит и стали спекулировать на тему того, что просьба о помощи была реальной. В связи с этим менеджер Деррена был вынужден объяснить значение публикации. По его словам, Деррен сделал отсылку к шутке известного комика Барри Хамфриса, который часто выступал в амплуа Дамы Эдны. В интервью Хэмфрис однажды пошутил, что во время знакомства королева Елизавета передала ему записку со словом «ПОМОГИТЕ». Менеджер Деррена подчеркнул, что именно поэтому иллюзионист добавил тег #ДамаЭдна к своему посту.

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Ранее сообщалось, что, по утверждению друзей и приближенных Кейт Миддлтон, она, скорее всего, не вернется к работе до конца года. В последний раз она появлялась на публике в декабре 2023 года.

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      Антонина Черташ
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