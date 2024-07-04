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12:19, 4 июля 2024Спорт

Сафонов получил рабочую визу для игры в ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов получил рабочую визу для игры в ПСЖ

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Российский вратарь Матвей Сафонов получил рабочую визу для игры во французском «Пари Сен-Жермен». Об этом ТАСС сообщил его отец Евгений Сафонов.

«Никаких вопросов у французской стороны нет. Значит, все нормально. Я думаю, что это первостепенная вещь для устройства на работу. Видимо, все в порядке», — заявил Сафонов-старший. Он отметил, что футболист нашел квартиру во Франции, в которой будет жить до переезда на сборы на тренировочную базу.

Ранее голкиперу запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. Приставы списали часть долга в пользу бывшей жены, однако он по-прежнему составляет более 59 миллионов рублей.

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года.

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