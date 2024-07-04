Фестивали клубники в регионах оказались фейком для привлечения внимания

Администрации нескольких городов и районов опровергли проведение фестиваля клубники, которое было анонсировано в соцсетях в начале июля.

В частности, утверждалось, что грядущий фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге, Краснокамске, Анапе, Воронеже и других городах.

Содержание публикаций было практически идентичным. «Помимо рядов со сладкой ягодой всевозможных сортов, попробуем клубничные шейки и смузи, отрежем себе бесплатно кусочек гигантского клубничного пирога. Также гостей фестиваля ждет развлекательная программа: выступления акробатов, артистов, массовый мастер-класс по сальсе, мастер-классы по игре на барабанах, сыроварению, рисованию, лекции, конкурсы, выступление музыкальных групп», — утверждалось в постах.

В большинстве публикаций приводились ссылки, перейдя по которым, пользователь якобы мог получить информацию о мероприятии. В действительности ссылки вели на новостные Telegram-каналы различных городов, для вступления в которые необходимо подавать заявку. Как минимум в двух таких сообществах после вступления никакой информации об анонсированном фестивале не содержится.

Власти нескольких городов и районов, в которых якобы должно было состояться это мероприятие, опровергли информацию о «Фестивале клубники». «Информация о проведении "Фестиваля клубники" в Дивногорске — фейк! Во "ВКонтакте" дивногорцы сталкиваются с рекламой "Фестиваля клубники" на территории нашего города. Администрация города не согласовывала проведение такого мероприятия. С заявкой к нам никто не обращался», — сообщили власти Дивногорска. Аналогичные опровержения поступили от администрации Хвалынского муниципального района и Радищевского района Ульяновской области.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»